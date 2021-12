6 Die Polizei hatte es nach dem Brand des Tiertransporters auf der A8 mit einigen Schafen zu tun. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttgart

Ein Tiertransporter ist am Freitagmorgen auf der A8 bei Gruibingen in Flammen aufgegangen. Mehrere Schafe wurden gerettet, die A8 musste voll gesperrt werden.















A8 bei Gruibingen - Ein mit Schafen beladener Tiertransporter ist am Freitagmorgen auf der A8 bei Gruibingen (Kreis Göppingen) in Flammen aufgegangen. Die Tiere wurden mittlerweile aus dem Lastwagen befreit, die A8 ist in diesem Bereich derzeit voll gesperrt. (Stand: 11.45 Uhr)

Wie ein Sprecher der Polizei berichtet, war der Fahrer des Tiertransporters gegen 10.40 Uhr auf der A8 bei Gruibingen in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs, als das Fahrzeug aus bislang unbekannten Gründen Feuer fing. Der Fahrer lenkte den Lkw auf den Seitenstreifen. Mehrere Schafe konnten aus dem Fahrzeug befreit werden. Ob Tiere bei dem Feuer zu Schaden gekommen sind, ist noch nicht bekannt.

Im Rahmen der Bergungsarbeiten musste die Autobahn in diesem Bereich voll gesperrt werden, der Verkehr wird an der Anschlussstelle Mühlhausen ausgeleitet. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Brandort weiträumig zu umfahren. Wann die Vollsperrung wieder aufgehoben werden kann, ist noch nicht bekannt.