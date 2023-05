1 Bei der Feuerwehr gilt 3G. Weil kurzfristige Tests kaum machbar sind, sind nur noch Geimpfte und Genesene im Einsatz. Foto: Adobe Stock/Bluelight

Mitglieder der Feuerwehr aus Bönnigheim beklagen die Art und Weise, wie ihr Impfstatus abgefragt wurde. Wo genau liegt das Problem – oder gibt es vielleicht gar keins?









Bönnigheim/Ludwigsburg - Wenn es brennt oder Bürger in Not sind, kommt die Feuerwehr. Dass diese Gewissheit nicht mehr bestehen könnte, treibt Einsatzkräfte und Bürger aus Bönnigheim (Kreis Ludwigsburg) zurzeit um. Der Grund: in einem Schreiben hatte Feuerwehrkommandant Mike Etzel vor Jahresfrist die Kameradinnen und Kameraden dazu aufgefordert, ihren Impfstatus offen zu legen. Wer dieser Aufforderung nicht nachkam, ist seit dem 3. Januar von Einsätzen ausgeschlossen.