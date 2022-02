1 Eine große Stellenausschreibung der Stuttgarter Feuerwehr läuft gerade. Foto: 7aktuell/Simon Adomat

Stuttgart - Wer für die 3000 Meter deutlich länger als 16 Minuten braucht, für den ist es in der aktuellen Runde zu spät: Das wird sich nicht mehr durch Training optimieren lassen, bis die Bewerbungsfrist bei der Feuerwehr im März abläuft. Doch alle schnelleren Läufer, die schon immer Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau werden wollten, können jetzt durchstarten. Gesucht werden 40 Feuerwehrleute „in einer der größten Einstellungsoffensiven, welche die Stuttgarter Berufsfeuerwehr je gefahren hat“, sagt der Feuerwehrsprecher Daniel Anand. Bis zum 27. März kann man sich bewerben. Bis dahin muss es dann auch mit den 16 Minuten klappen – das ist eine der Voraussetzungen beim Sporttest.

Der neue Feuerwehrbedarfsplan ist noch nicht ganz fertig

Die Feuerwehr stockt auf, weil der neue Feuerwehrbedarfsplan ihr wesentlich mehr notwendige Stellen zuschreibt, als sie bislang hat. Zwar sei dieser Plan noch nicht endgültig beschlossen – er gehe im März in die Gremien, sagt Anand. Doch im Vorgriff darauf kann die Feuerwehr nun schon die ersten 40 Stellen ausschreiben.

30 Stellen entfallen in der aktuellen Runde auf Stellen für Stadtbrandmeisteranwärter und -anwärterinnen. Die Vorbereitungszeit für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst beginnt am 1. April 2023. Wer sich bewerben will, muss schon eine abgeschlossene Berufsausbildung vorweisen, mindestens den Hauptschulabschluss haben und gesundheitlich fit sein – dazu zählt unter anderem besagter 3000-Meter-Lauf, hinzu kommen noch weitere Sportaufgaben wie Kugelstoßen oder Weitwurf.

Am Anfang steht die sechsmonatige Grundausbildung. Auch hier macht sich das Aufstocken der Feuerwehr bemerkbar: „Normalerweise machen wir die nur einmal pro Jahr, aber aufgrund der großen Stellenzahl werden das im kommenden Jahr zwei Kurse sein“, sagt der Feuerwehrsprecher. Dem halben Jahr schließt sich ein einmonatiger Lehrgang an, danach kommt die einjährige berufspraktische Fortbildung.

Auch für den gehobenen Dienst werden Stellen ausgeschrieben

Weitere zehn neue Stellen kommen für bereits ausgebildete Einsatzkräfte bei der Stuttgarter Berufsfeuerwehr hinzu. Sie können sich bis zum 2. März für den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst bewerben. Im Sommer schon sollen weitere Stellen folgen, ebenfalls für den gehobenen Dienst und für Notfallsanitäterinnen und -sanitäter.

Die Stuttgarter Feuerwehr hat rund 560 Wehrleute. Sie arbeiten eng mit den rund 1200 ehrenamtlichen Feuerwehrleuten in der Landeshauptstadt zusammen. Sie rücken zu etwa 18 500 Einsätzen pro Jahr aus. Unter anderem entsteht der steigende Bedarf an Rettungskräften durch Stuttgart 21.