1 Die Feuerwehr ist zum Breuningerland ausgerückt. Foto: KS-Images.de/Andreas Rometsch/Karsten Schmalz

In der Tiefgarage des Breuningerlands ist eine Müllpresse in Brand geraten.









Großeinsatz der Feuerwehr in Ludwigsburg: Ein Großaufgebot an Einsatzfahrzeugen hat sich auf den Weg zum Breuningerland gemacht. In der dortigen Tiefgarage brennt eine Müllpresse. „Es ist schwierig, da ran zu kommen“, berichtet Kreisbrandmeister Andy Dorroch, der zum jetzigen Zeitpunkt allerdings nicht selbst am Einsatzort weilt.

Die Feuerwehr Ludwigsburg war schnell vor Ort, mehrere Feuerwehren aus Bietigheim-Bissingen und Freiberg am Neckar wurden nachalarmiert. Der Rettungsdienst ist ebenfalls mit vielen Kräften vor Ort.

Die Feuerwehrleute setzten einen Großlüfter ein, um das Gebäude zu belüften und den Rauch aus dem Gebäude zu entfernen. Inzwischen ist das Feuer unter Kontrolle.

Die Ursache des Brandes ist bisher nicht bekannt und wird von den zuständigen Behörden untersucht.