1 Am Horizont Asemwald, Daimler und SI-Centrum: Die künftige Feuer- und Rettungswache in Möhringen. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Ursprünglich sollte die neue Feuer - und Rettungswache auf den Fildern im Sommer 2021 starten. Doch einsatzbereit ist sie erst mit einem Jahr Verspätung.









Stuttgart - Sie gilt als großer Baustein in der Neuordnung der Stuttgarter Feuerwachen – die neue Feuer- und Rettungswache 5 auf den Fildern. Doch das 50-Millionen-Projekt in Möhringen wird voraussichtlich erst Mitte 2022 in Betrieb gehen können – mit einem Jahr Verspätung. Eine Schwarzarbeiter-Razzia des Zoll vor wenigen Tagen hat dabei augenfällig gemacht, mit welchen Problemen auch Feuerwehr-Neubauten zu kämpfen haben.