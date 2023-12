Feuersee in Stuttgart: Frau ohne Fahrschein verletzt Kontrolleur

1 Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Frau wieder auf freien Fuß gesetzt (Symbolbild). Foto: IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Eine Frau, die ohne gültigen Fahrschein in Stuttgart Bus fuhr, hat bei einer Kontrolle einen Mitarbeiter der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei war die 37-Jährige am Samstag kurz nach 17 Uhr in einem Bus der Linie 43 vom Marienplatz zum Feuersee unterwegs gewesen und von einem Kontrolleur angesprochen worden. Weil sie keinen Fahrschein vorzeigen konnte, versuchte sie an der Haltestelle Feuersee zu flüchten.