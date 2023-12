Feuereinsatz bei Vaihingen an der Enz: Scheune steht in Vollbrand

Scheune steht in Vollbrand

Feuereinsatz bei Vaihingen an der Enz

Die Feuerwehr wurde am Sonntagabend zu einem Brand zwischen den Teilorten Aurich und Roßwag gerufen. Die Polizei schätzt den Schaden auf gut 100 000 Euro.











Das Wochenende endete für die Feuerwehr in Vaihingen an der Enz mit einem größeren Einsatz: Sonntagabend war gegen 21.30 Uhr eine brennende Scheune nahe der Straße zwischen den beiden Teilorten Roßwag und Aurich gemeldet worden. Tatsächlich stand diese beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand, die Flammen hatten zudem bereits auf zwei Geräteschuppen übergegriffen.