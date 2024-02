Feuer in Wohnung in Ostfildern-Kemnat

1 Eine Katze soll in Ostfildern einen Brand ausgelöst haben. Foto: dpa

In einer Wohnung in Ostfildern-Kemnat (Kreis Esslingen) haben am Samstag ein Herd und ein Dunstabzug Feuer gefangen. Die Wohnungsbesitzer vermuten, dass zuvor ihre Katze den Ofen eingeschaltet hat.











In einem Mehrfamilienhaus in Ostfildern (Kreis Esslingen) hat es am Samstagmorgen gebrannt. Gegen 8.30 Uhr hatten laut der Polizei Gegenstände auf einem Herd sowie der Dunstabzug in der Küche einer Wohnung in der Kemnater Hauptstraße Feuer gefangen.