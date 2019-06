Feuer in Wohnhaus in Marbach

1 Die Feuerwehr hat den Brand unter Kontrolle. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

In einem Wohnhaus in Marbach bricht am Mittwochabend ein Feuer aus. Ein Stockwerk steht komplett in Flammen. Glücklichweise wird niemand verletzt.

Marbach - In einem Wohnhaus in Marbach (Kreis Ludwigsburg) ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Ein Küchenbrand, der den Einsatzkräften gegen 20.47 Uhr gemeldet wurde, weitete sich auf das komplette dritte Stockwerk des Hauses in der Schillerstraße aus. Laut Polizei sind dabei keine Personen verletzt worden. Die Feuerwehr hat das Feuer unter Kontrolle und die Löscharbeiten würden weiter laufen, hieß es. Weitere Details gab es am Mittwochabend noch nicht.

Die Schillerstraße wurde im Bereich des Wohnhauses für den Feuerwehreinsatz gesperrt.