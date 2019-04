5 Die Feuerwehr rückte mit rund 40 Einsatzkräften an. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

Im Rems-Murr-Kreis ist derzeit die Feuerwehr im Einsatz. Beim Brand in einem Wohnhaus in Winterbach wurde laut der Polizei ein Mensch verletzt. Die Ursache und das Ausmaß des Schadens sind noch unklar.

Winterbach - In einem Wohnhaus in Winterbach (Rems-Murr-Kreis) ist am Freitagmorgen gegen 8.40 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Gegen 8.40 Uhr wurde gemeldet, dass es in einem Haus in der Straße „Auf dem Kies“ brennt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang starker Rauch aus dem zweiten Obergeschoss des Hauses, der einzige Bewohner war zu diesem Zeitpunkt bereits aus dem Haus geflüchtet. Er wurde mit Brandverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Bereits um 9.06 Uhr meldete die Feuerwehr, die mit insgesamt 35 Einsatzkräften im Einsatz war, das Feuer als gelöscht.

Neben der Feuerwehr waren fünf Streifenwagen der Polizei sowie zwei Notarztwagen und zwei Rettungswagen im Einsatz. Wie hoch der Schaden ist und warum das Feuer ausbrechen konnte, ist laut einem Polizeisprecher unklar. Bekannt sei auch nicht, wie schwer die Verletzungen des Bewohners sind.