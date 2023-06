Feuer in Wernau

11 Mit zwei Drehleitern und 70 Feuerwehrleuten konnten die Einsatzkräfte den Brand kontrollieren. Foto: SDMG/Kohls

Mit einem Großaufgebot ist die Feuerwehr am frühen Samstagabend nach Wernau (Kreis Esslingen) ausgerückt. Weil es in einer Dachgeschosswohnung brannte, waren auch zwei Drehleitern im Einsatz.









Aus noch unbekanntem Grund ist am Samstag in einer Dachgeschosswohnung in Wernau (Kreis Esslingen) ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei berichtet, ist das mehrstöckige Wohnhaus durch das Feuer und die Löscharbeiten zur Zeit nicht bewohnbar.