In Waldenbuch musste die Feuerwehr eine Doppelhaushälfte löschen.

Am Sonntagabend gehen bei der Feuerwehr in Waldenbuch mehrere Notrufe ein: Eine Doppelhaushälfte steht in Flammen.















Eine Doppelhaushälfte in Waldenbuch (Kreis Böblingen) ist nach einem Brand nicht mehr bewohnbar. Das Feuer sei am Sonntagabend in dem Gebäude im Zeisigweg ausgebrochen, teilte die Polizei am Montag mit.

Gegen 21.30 Uhr gingen bei der Feuerwehr und der Polizei mehrere Notrufe ein. Als die Helfer eintrafen, standen bereits mehrere Etagen in Flammen. Die Bewohner des Doppelhauses hatten sich schon selbst in Sicherheit gebracht. Gegen 23 Uhr war das Feuer bis auf einzelne Glutnester gelöscht. Die Feuerwehr konnte aber nicht mehr verhindern, dass die betroffene Haushälfte vollständig ausbrannte. Die Bewohner kamen bei Nachbarn unter. Die Polizei schätzte den entstanden Schaden auf 700.000 Euro. Auch Nachbarhäuser wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Ein 56 Jahre alter Bewohner wurde leicht verletzt und mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Seine Frau und die Nachbarin blieben zwar unverletzt, erlitten aber einen Schock.

Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt.