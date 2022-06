6 Es brennt in Stuttgart-Hedelfingen am Samstagnachmittag Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner

In Stuttgart ist am Samstagmittag auf einem Firmengelände ein Feuer ausgebrochen. Die näheren Hintergründe sind noch unklar.















In Stuttgart-Hedelfingen ist am Samstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei brennt es auf dem Gelände einer Recycling-Firma am Westkai direkt neben der B10. Am Nachmittag war eine deutlich erkennbare schwarze Rauchwolke über der Stadt zu sehen.

Einzelheiten zum Feuer sind bisher nicht bekannt.