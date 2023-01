8 Die Feuerwehr war mit 30 Einsatzkräften vor Ort. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

Am Donnerstagabend bricht in einem Schorndorfer Gebäude ein Brand aus. Die Feuerwehr muss mehrere Bewohner retten.















Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) wurden zwölf Personen verletzt. Der Brand brach am Donnerstag gegen 20 Uhr im Treppenhaus des Gebäudes an der Schlichtener Straße aus. Das berichtet die Polizei.

Demnach lag die Quelle des Feuers im Treppenhaus, die Flammen breiteten sich anschließend in die oberen Stockwerke aus. Die Feuerwehr rückte mit sieben Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften an und rettete die Bewohner aus dem Haus. Zwölf Menschen wurden verletzt, zwei kamen in ein Krankenhaus.

Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.