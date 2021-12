Feuer in Möglingen

1 Die Scheune brannte lichterloh, ein Pferd kam in ihr ums Leben. Foto: KS-Images.de / Karsten Schmalz

Der Scheunenbrand von Möglingen, bei dem ein Pferd verendete, hat ein Nachspiel. Möglicherweise wurde das Feuer vorsätzlich gelegt.















Möglingen - Möglicherweise wurde das Feuer in einer Scheune mit Pferdestall in Möglingen (Kreis Ludwigsburg) am Samstagnachmittag absichtlich gelegt. Die Kriminalpolizei schließt das inzwischen nicht mehr aus und sucht deshalb weiterhin nach Zeugen.

Bei dem Brand an der Rosenstraße am vergangenen Wochenende war ein Pferd verendet und ein Schaden im oberen sechsstelligen Bereich entstanden. Bei dem Versuch, die in der Scheune untergebrachten Tiere zu retten, hatten sich ein 30-jähriger Anwohner und seine 31-jährige Partnerin leicht verletzt. Auch zwei Feuerwehrleute erlitten bei den Löscharbeiten leichte Verletzungen. Nachdem das einsturzgefährdete Gebäude gesichert worden war, haben Brandermittler und Kriminaltechniker den Stall eingehend untersucht.

Die Kripo bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0 800/ 1100 225 zu melden.