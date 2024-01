Feuer in Mehrfamilienhaus: Kriminaltechniker suchen jetzt nach Ursache für Brand mit drei Toten

1 Kriminaltechniker ermitteln in der Erdgeschosswohnung. Foto: Andreas Rosar

In der Nacht zum Mittwoch kommen drei Menschen bei einem Feuer ums Leben. Drei weitere sind verletzt. Wie ist es zu dem Brand gekommen? Die Stadt kümmert sich um die Betroffenen.











Am Morgen danach riecht es nach Rauch in der Straße „Auf Hart“ in Markgröningen. Die Fassade des dreistöckigen Mehrfamilienhauses ist mit Ruß bedeckt. Zwischen Mitternacht und 1 Uhr ist ein Feuer in der Erdgeschosswohnung des Hauses ausgebrochen. Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Zunächst war unklar, ob das Feuer auf umliegende Häuser der dicht bebauten Wohngegend übergehen könnte.