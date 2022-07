6 Ein Feuer in einer Ballenpresse ist auf Feld und Traktor übergesprungen Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer/7

Eine Ballenpresse gerät bei Feldarbeiten in Leutenbach in Brand. Das Feuer springt auf Traktor und Feld über. Die Feuerwehr kann löschen, am Ende aber bleibt ein Schaden von 90 000 Euro.















Ein Traktor und eine Ballenpresse haben am Mittwochnachmittag in Leutenbach im Rems-Murr-Kreis gebrannt. Laut der Polizei war bei Arbeiten auf dem Feld in Nellmersbach zunächst die Ballenpresse in Brand geraten. Dieses Feuer weitete sich schnell aus und ging auf den Traktor über, an den die Presse angehängt war. Außerdem sprangen die Flammen auch auf das Feld über, sodass schließlich eine Fläche von mehreren hundert Quadratmetern brannte.

Das Feuer konnte von der hinzugerufenen Feuerwehr gelöscht werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der Sachschaden wird auf rund 90 000 Euro geschätzt.

In Fellbach prallt ein Traktor gegen eine Hauswand

Auch in Fellbach hat es einen Unfall mit einem Traktor gegeben. Ein 20-jähriger Traktorfahrer war dort gegen 5.30 Uhr auf der Burgstraße in einer Rechtskurve ins Schlingern geraten. Er verlor die Kontrolle, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hauswand. Der Traktorfahrer blieb unverletzt. Der Fremdschaden wurde mit 10 000 Euro beziffert.