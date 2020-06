Feuer in Fellbach

Die Feuerwehr rückte mit 20 Einsatzkräften aus.

In Schmiden geraten in der Nacht auf Montag zwei geparkte Autos vor dem Gustav-Stresemann-Gymnasium in Brand. Die Brandursache ist bislang ungeklärt und die Polizei sucht Zeugen.

Fellbach - Am frühen Montagmorgen haben zwei Autos im Fellbach-Schmiden (Rems-Murr-Kreis) aus bislang unbekannter Ursache gebrannt. Wie die Polizei berichtet, waren zwei auf dem Parkplatz des Gustav-Stresemanns-Gymnasiums geparkte Fahrzeuge in der Hofäckerstraße etwa gegen 1.50 Uhr in Brand geraten.

Zuerst fing ein Auto im Bereich der Motorhaube Feuer, das auf ein daneben abgestelltes Auto übergriff. Die Feuerwehr rückte mit 20 Einsatzkräften aus und löschte den Brand. Der BMW und ein Mercedes brannten im vorderen Bereich aus und dadurch erheblich beschädigt.

Die Polizei ermittelt zu dem Brand und bittet Zeugen, sich unter 0711/9519130 zu melden.