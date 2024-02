1 Müllcontainer in Flammen Foto:

Ein aufmerksamer Passant hat in der Nacht zu Donnerstag in Fellbach brennende Mülleimer entdeckt. Als die Feuerwehr eintraf, standen die Container komplett in Flammen.











Die Feuerwehr in Fellbach wurde am Donnerstag gegen 0.30 Uhr auf den Plan gerufen, nachdem mehrere Abfalltonnen in der Werner Straße in Flammen gestanden hatten. Ein aufmerksamer Passant hatte den Brand entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Diese rückte mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften aus.