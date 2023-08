9 Im sechsten Stockwerk hat es in einer Wohnung gebrannt – mit fatalen Folgen. Foto: SDMG/Dettenmeyer

Am Montagnachmittag ist in einem Hochhaus in der Sindelfinger Viehweide ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, entdeckte vor Ort aber eine tote Person. Mehr Informationen liegen noch nicht vor.









Die Hochhäuser am Max-Liebermann-Weg in der Sindelfinger Viehweide sind weithin sichtbar. Im nördlichsten der zwölfgeschossigen Gebäude hat es am Montagnachmittag gebrannt. In einer Wohnung im sechsten Stockwerk der Hausnummer 14 war gegen 13 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Die alarmierte Feuerwehr verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu der Wohnung. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer rasch löschen, entdeckten vor Ort aber eine tote Person. Weitere Bewohner des Hochhauses wurden nach draußen gebracht, Rettungs- und Hilfsdienste sind vor Ort. Mehr Informationen sind bislang nicht bekannt.