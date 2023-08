1 Dichter Rauch quillt aus der Garage in Auenwald. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

Feuerwehr und Rettungskräfte sind zurzeit mit einem Großaufgebot in Auenwald im Einsatz. Im Teilort Mittelbrüden brennt eine Doppelgarage, die als Kfz-Werkstatt genutzt wird.









Mit einem Großaufgebot sind zurzeit die Feuerwehr und der Rettungsdienst in der Max-Eyth-Straße in Auenwald im Einsatz. Die örtliche Feuerwehr ist mit Unterstützung aus Allmersbach, Weissach im Tal, Backnang und Fellbach mit 72 Einsatzkräften und der Rettungsdienst mit elf Personen im Teilort Mittelbrüden vor Ort. Wie die Polizei mitteilt, ist in einer Doppelgarage, die auch als Kfz-Werkstatt genutzt wird und die an ein Wohnhaus angrenzt, ein Feuer ausgebrochen.