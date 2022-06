1 Bei einem Wohnungsbrand in Asperg ist ein Schaden von rund 80 000 Euro entstanden. Foto: dpa/Armin Weigel

Als die Feuerwehr an einer brennenden Wohnung im Kreis Ludwigsburg ankommt, sind die Flammen bereits wieder erloschen. Der Schaden ist beträchtlich.















In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Asperg ist am Mittwochnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Bei dem Brand kam glücklicherweise niemand zu Schaden, die betroffene Familie hat jedoch ihr Zuhause verloren, die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Die Polizei beziffert den Schaden auf rund 80 000 Euro.

Die Feuerwehr war gegen 16.50 Uhr mit neun Fahrzeugen und 54 Wehrkräften in die Eugenstraße ausgerückt. Als sie dort ankam, war das Feuer in der Erdgeschosswohnung, die wohl in Vollbrand gestanden hatte, bereits wieder erloschen. Als die Feuerwehrleute durch die Räume gingen, loderten nochmals vereinzelt Flammen auf, die sie aber nicht vor größere Probleme stellten und schnell gelöscht waren. Weitere Wohnungen des Mehrparteienhauses wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Die Brandursache ist unklar, die Ermittlungen dauern an.