1 Feuerwehreinsatz in Asperg in der Nacht zum Sonntag. Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald

Unbemerkt entzündet sich ein Holzkohlegrill auf einer Garage in Asperg im Kreis Ludwigsburg. Die Löschversuche der Besitzer reichen nicht aus.















Auf einer Garage in Asperg, deren Dach als Terrasse genutzt wird, ist in der Nacht zum Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Der Notruf bei der Integrierten Leitstelle war gegen 3.45 Uhr eingegangen. In der Uhlandstraße stellten Feuerwehrleute fest, dass eine Holzkohlegrill die Bodenplatten der Terrasse entzündet hatte. Die Griller hatten die Kohlen am Vorabend offenbar nicht ausreichend gelöscht, sodass sie sich einige Stunden später unbemerkt wieder von selbst entzündeten. Die Besitzer versuchten noch, mit einem Feuerlöscher die Flammen in Griff zu bekommen, was allerdings nicht reichte.

Die Feuerwehr musste bei den Löscharbeiten auch Terrassenplatten vom Garagendach entfernen, um an Schmorstellen unterhalb des Bodens zu kommen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro.