5 Die Scheune brannte nahezu vollständig ab. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat/7aktuell.de | Simon Adomat

In Kirchberg an der Murr hat in der Nacht zum Mittwoch eine Scheune gebrannt. Der Schaden ist enorm – die Löscharbeiten dauern bis in den Morgen an.















Kirchberg an der Murr - Die Scheune eines landwirtschaftlichen Hofes ist in in Kirchberg an der Murr (Rems-Murr-Kreis) in der Nacht zum Mittwoch nahezu vollständig abgebrannt. Der Schaden liege bei rund 500 000 Euro, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Erste Notrufe sollen gegen 2 Uhr bei der Polizei eingegangen sein.

Polizei ermittelt nach Brand

Wie das Feuer in der Scheune, in der sich überwiegend Getreide, Arbeitsgeräte sowie zwei Kühlräume befanden, in der Nacht zum Mittwoch ausbrach, war zunächst noch unklar – die Polizei ermittelt. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden an. Verletzte gab es bei dem Feuer keine zu beklagen.