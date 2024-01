Verheerendes Feuer im Freizeitpark: Meterhohe Flammen über „Pullman City“

9 Stundenlang kämpften Feuerwehrkräfte gegen die Flammen an. Foto: dpa/Lilo Klesse

Meterhohes Feuer am morgendlichen Himmel, der Rauch ist weithin sichtbar: In der Attraktion Westernstadt „Pullman City“ in Eging am See in Bayern sind am Sonntag mehrere Gebäude in Flammen aufgegangen. Zwei Menschen wurden nach bisherigen Polizeierkenntnissen leicht verletzt. Gut 200, darunter etwa 180 Übernachtungsgäste, hätten sich in Sicherheit bringen können. Nach ersten Schätzungen entstand ein Millionenschaden. Die Brandursache war zunächst unklar, die Kriminalpolizei Passau ermittelt.