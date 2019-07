Feuer bei Stöckachschule in Winnenden

6 Bei der Stöckachschule in Winnenden hat es gebrannt. Foto: 7aktuell.de

Bei der Stöckachschule in Winnenden hat es in der Nacht zum Freitag gebrannt. Eine Holzhütte, Müllcontainer und Laternen wurden erheblich beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Winnenden - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Brand bei der Stöckachschule Winnenden (Rems-Murr-Kreis), der sich in der Nacht zum Freitag ereignet hat. Die Beamten können eine Brandstiftung nicht ausschließen.

Wie die Polizei meldet, war eine Anwohnerin gegen 3.30 Uhr durch laute Geräusche aufgeschreckt worden und wurde somit auf den Brand in der Ringstraße aufmerksam. Als die alarmierte Feuerwehr eintraf, standen ein Müllcontainer sowie eine Holzhütte in Brand. Die Hütte wurde dabei zerstört. Die Einsatzkräfte hatten den Brand jedoch relativ rasch gelöscht. Der Schaden an Hütte, Containern und angrenzenden Laternen beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Brandursache ist noch unklar.

Die Polizei Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise, da eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann. Die Anrufe werden unter der Telefonnummer 07195/6940 entgegengenommen.