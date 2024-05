Polizeibeamte haben am Mittwochvormittag vier Männer vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, zwei Fahrräder und einen E-Scooter gestohlen zu haben. Offenbar ist ihnen die moderne Technik zum Verhängnis geworden.

Ausgelöst wurde der Fahndungserfolg durch einen 54-Jährigen, der sich am Mittwoch gegen 7 Uhr bei der Polizei meldete. Er gab zu Protokoll, dass in der Nacht zuvor sein schwarzer E-Scooter im Europaviertel entwendet worden sei. Die Diebe wussten offenbar nicht, dass das 850 Euro teure Fahrzeug über einen GPS-Tracker verfügt und dementsprechend geortet werden kann.

Besitzer eines Scott-Mountainbikes gesucht

Der Sender führte die Beamten zu einer Wohnung in der Schockenriedstraße in Vaihingen. Dort trafen sie nicht nur die vier Tatverdächtigen im Alter von 20, 23, 33 und 45 Jahren an, sondern stellten auch den Roller und zwei Fahrräder sicher. Ein Mountainbike, das am 21. Mai in Vaihingen gestohlen wurde, konnte seinem Besitzer zugeordnet werden, ein schwarz-grünes Scott-Mountainbike bislang noch nicht. Die Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Gegenstand der Ermittlungen ist nun herauszufinden, wer für welche Tat verantwortlich ist.