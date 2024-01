Festnahmen in Stuttgart: Gleich drei Kuriere der falschen Polizisten erwischt

1 Bei Anruf Betrug – doch nicht immer lassen sich Senioren abzocken. Foto: picture alliance/dpa/Sebastian Gollnow

Wenn Anrufbetrüger ihre arglosen Opfer abzocken, sind die Täter meist über alle Berge und hohe Geldbeträge in die Hände der Kriminellen gewandert. Doch manchmal läuft es anders.











Insgesamt 24 000 Euro sind nun doch keine Beute von Kriminellen geworden, außerdem drei Kuriere der falschen Polizisten vor dem Haftrichter – es gibt auch kleine Erfolgsmeldungen beim Massenbetrugsdelikt der Anrufbetrüger. All das spielte sich am Dienstag in den nördlichen Stadtbezirken Stuttgarts ab, wo zwei ältere Bewohner ins Visier der Masche der falschen Polizeibeamten am Telefon geraten waren.