1 Bei den meisten Fällen der aktuellen Serie werden Seitenscheiben an den Autos eingeschlagen. Foto: 7aktuell/Simon Adomat (Symbolbild)

Nach der Festnahme zweier junger Männer ermittelt die Polizei, ob mehrere Taten zusammenhängen. Begonnen hat die Serie am Dreikönigswochenende.















In jüngster Zeit ist es in Stuttgart zu einer ganzen Reihe von Taten gekommen, bei denen Diebe in Parkhäusern und Tiefgaragen Wertsachen aus Autos stahlen. In einem Fall hat die Polizei nun in der Nacht zum Donnerstag vier junge Männer festgenommen. Bei zweien habe man nachweisen können, dass sie in der Nacht etwas aus einem Auto gestohlen hatten.

Die Polizei verfolgte in der Nacht zum Donnerstag Hinweise, nachdem in einer Tiefgarage an der Eichstraße in der Innenstadt an einem Volvo eine Scheibe eingeschlagen worden war und eine Aktentasche sowie mehrere Hundert Euro gestohlen worden waren. Sie kamen schnell der vierköpfigen Gruppe auf die Spur. Die Einsatzkräfte erwischten sie an der Leonhardstraße. Als die vier die Polizei sahen, wollten sie flüchten. Sie konnten jedoch nach einer kurzen Verfolgung festgenommen werden.

Bislang ist für die Ermittelnden nur offensichtlich, dass die beiden 17-Jährigen aus der Vierergruppe den Diebstahl gegen 23.10 Uhr vermutlich begangen haben. Was deren 18 und 32 Jahre alte Kumpels mit der Tat zu tun haben könnten, stehe noch nicht fest. Festgenommen wurden zunächst alle vier. Dabei wehrten sich die beiden 17-Jährigen, so dass einer von ihnen leicht verletzt wurde. Der Rettungsdienst versorgte ihn. Alle vier kamen nach der Anzeigenaufnahme beziehungsweise der Feststellung der Personalien wieder auf freien Fuß.

Angefangen hat es mit einer Reihe ähnlicher Taten am Dreikönigswochenende. Dabei schlugen die Tatpersonen auch schon einmal an der Eichstraße zu. Zudem wurden Autoaufbrüche im Parkhaus an der Kronprinzstraße und am Schillerplatz festgestellt. In einem Fall konnten die Verdächtigen, zwei Männer, beschrieben werden. Die Polizei verrät noch nicht, ob diese Täterbeschreibung auf die zwei nun ertappten 17-Jährigen zutrifft. Insgesamt können die Ermittelnden noch nicht sagen, ob alle Taten zusammenhängen, auch wenn alle auf eine ähnliche Art und Weise begangen wurden: Es wurden Seitenscheiben eingeschlagen. Außer bei einem Tesla habe das auch immer geklappt. Und alle Tatorte liegen in der City.

Am Donnerstag ging es gleich weiter: Zwei Laptops wurden aus einem Auto gestohlen, das in einer Tiefgarage am Kleinen Schlossplatz stand. Die Beute hat einen Wert von mehreren Tausend Euro, meldet die Polizei. Die Tatpersonen schlugen in der Zeit zwischen 18 und 22.30 Uhr zu. Wie sie in den VW kamen, ist noch nicht geklärt.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, sich beim Revier Theodor-Heuss-Straße unter Telefon 07 11/89 90 31 00 zu melden.