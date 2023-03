Festnahme in Stuttgart-Mitte

1 Die Polizei nimmt am Freitag in der Stuttgarter Innenstadt einen mutmaßlichen Drogendealer fest. (Symbolbild) Foto: imago/Pressedienst Nord/Björn Hake

In der Stuttgarter Innenstadt nimmt die Polizei in der Nacht zu Freitag einen 36-Jährigen vorläufig fest. Der Mann steht unter Verdacht, mit Rauschgift zu handeln.









Link kopiert



Diesen Artikel teilen











Polizisten haben in der Nacht zu Freitag in Stuttgart-Mitte einen 36-Jährigen vorläufig festgenommen. Der Mann wird nach Angaben der Polizei verdächtigt, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Polizeibeamte kontrollierten den mutmaßlichen Drogendealer gegen 2.15 Uhr in der Breite Straße.

Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen fanden die Beamten rund neun Gramm Marihuana, etwa sieben Gramm Haschisch, knapp acht Gramm Amphetamin sowie eine Feinwaage und ein Einhandmesser. Die Polizisten beschlagnahmten die Gegenstände und setzten den 36-Jährigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.