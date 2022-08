1 Am Freitagnachmittag hat die Polizei einen Einbrecher in Stuttgart-Bad Cannstatt festgenommen (Symbolbild). Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Ein Einbrecher-Duo hat am Freitag die Polizei in Bad Cannstatt auf den Plan gerufen. Ein Mann konnte festgenommen werden – ein weiterer flüchtete unerkannt.















Die Polizei hat am Freitagnachmittag in Stuttgart-Bad Cannstatt einen 39-Jährigen festgenommen, der zuvor in ein Haus an der Badstraße eingebrochen sein soll – sein Begleiter konnte flüchten.

Laut Pressemitteilung hatte das Einbrecher-Duo gegen 15.30 Uhr das unverschlossene Mehrfamilienhaus betreten. Dort brachen sie mehrere Kellerabteile auf und flüchteten anschließend. Ein Zeuge alarmierte die Polizei, die einen der beiden Männer noch in Tatortnähe festnehmen konnte.

Polizei sucht Zeugen

Der zweite Tatverdächtige, der dunkle Kleidung trug, flüchtete unerkannt. Der 39-Jährige soll auf seiner Flucht noch versucht haben, dem Zeugen sein Fahrrad zu verkaufen. Was im Haus alles gestohlen wurde, ist bislang noch nicht bekannt. Der Tatverdächtige wurde derweil einem Haftrichter vorgeführt, der den zuvor erlassenen Haftbefehl gegen Auflagen außer Vollzug setzte.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden (0711/89903600).