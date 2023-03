1 Die Polizei nimmt einen 32-Jährigen wegen des Verdachts auf Brandstiftung fest. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

In Stuttgart Bad-Cannstatt nimmt die Polizei einen 32-Jährigen fest. Der Mann steht im Verdacht, den Schlafsack seines Mitbewohners in Brand gesetzt zu haben.









Polizeibeamte haben in der Nacht zum Montag einen 32 Jahre alten Mann festgenommen. Der Mann wird nach Angaben der Polizei und Staatsanwaltschaft Stuttgart verdächtigt, in einer Unterkunft an der Mercedesstraße in Stuttgart Bad-Cannstatt einen Schlafsack seines 38-jährigen Mitbewohners in Brand gesetzt zu haben.

Als der 38-Jährige gegen 0.20 Uhr aufwachte, bemerkte er, dass sein Schlafsack, den er offenbar als Sichtschutz aufgehängt hatte, brannte. Der 38-Jährige löschte das Feuer bis zum Eintreffen der Feuerwehr. Polizeibeamte nahmen daraufhin den 32 Jahre alten Mitbewohner fest. Der 32-Jährige wird im Laufe des Dienstags auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.