Polizeibeamte haben am Freitag in Bad Cannstatt einen mutmaßlichen Ladendieb festgenommen. Zuvor war der Mann von einem Mitarbeiter erwischt worden und hatte sich gegen das Festhalten gewehrt. Die Polizei ermittelt.

Polizeibeamte haben am Freitag in Stuttgart-Bad Cannstatt einen mutmaßlichen Ladendieb festgenommen. Der Mann soll Parfum im Wert von 80 gestohlen und danach einen Mitarbeiter des Ladens attackiert haben. Die Polizei ermittel wegen des dringenden Tatverdachts des Diebstahls und der gefährlichen Körperverletzung.

Der Mann betrat gegen 14.35 Uhr den Verkaufsraum an der Badstraße und soll zunächst zwei Parfumpackungen aus einem Warenregal entnommen, teilte die Polizei am Montag mit. Eines der Parfums soll er mutmaßlich am Körper versteckt gehalten und anschließend den Laden verlassen haben, ohne das Parfum zu bezahlen.

Als ein 33-jähriger Mitarbeiter den Mann ansprach, soll dieser den Mitarbeiter von sich gestoßen, eine Bierflasche nach ihm geworfen haben und anschließend geflohen sein.

Haftbefehl erlassen

Wie die Polizei mitteilte, konnten Polizeibeamte den Täter kurze Zeit später an der Duisburger Straße festnehmen. Der Tatverdächtige wurde im Laufe des Samstags auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Diebstahls und der gefährlichen Körperverletzung erließ und in Vollzug setzte.