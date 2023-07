1 Kessel Festival, Hip-Hop Open, Konzerte: Der Cannstatter Wasen eignet sich gut für Großveranstaltungen. Aber dort wird es auch besonders heiß. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

In Zeiten der Klimakrise können Open-Air-Veranstaltungen in Stuttgart zur Belastungsprobe werden. Veranstalter stellen sich mit mehr Sonnenschirmen darauf ein. Doch nicht überall gibt es Wasser umsonst.









Sommer in Stuttgart bedeutet immer auch Open-Air-Saison: Jazz Open, Kessel Festival, Sommerfestival der Kulturen, Hip-Hop Open – um nur eine kleine Auswahl zu nennen. Doch so schön das Feiern unter freiem Himmel auch ist, so zeigt sich der Sommer aufgrund der Klimaerwärmung immer öfter auch von seiner unangenehmen Seite. So soll es am Samstag, wenn etliche Menschen bei den Jazz Open und dem Sommerfestival der Kulturen erwartet werden, bis zu 36 Grad geben in Stuttgart. Und vor allem im Talkessel kann dies unangenehm werden. Das hat sich bereits kürzlich beim Kessel Festival gezeigt.