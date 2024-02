Festival in Winterbach: Pechsträhne für das Zeltspektakel

Die Suche nach dem letzten Act für das diesjährige Winterbacher Zeltspektakel geht weiter. Wie die Veranstalter, die Kulturinitiative Rock Winterbach, auf ihrer Facebookseite mitteilen, war für den zweiten Abend ein Künstler gefunden worden, der nun wieder abgesprungen ist. „Der Vertrag war ausgehandelt und wir hatten uns gefreut wie Bolle“, schreibt die Initiative. Doch der Künstler habe seine Tournee nun kurzfristig gecancelt. Wer das Konzert gegeben hätte, verrät die Kulturinitiative nicht, um sich für mögliche weitere Konzerte keine Optionen zu verbauen.

Offenbar ist bei der Belegung des zweiten Abends der Wurm drin. Es ist nämlich das zweite Mal, dass der Act für den 20. Juli abspringt – laut der Kulturinitiative hatte bereits die ursprünglich für diesen Abend gebuchte Band ihre Europatournee abgesagt. Zweimal dasselbe Schicksal – „das trifft uns hart“, räumt die Initiative ein.

Und das, nachdem der Vorverkauf für das Festival, das im Juli 2024 in Winterbach stattfinden wird, so gut lief: Die Karten für das Konzert von Deep Purple waren rekordverdächtig schnell ausverkauft, auch die Karten für Michael Patrick Kelly gehen jetzt allmählich zur Neige. Die ehrenamtlichen Organisatoren wollen sich damit aber nicht geschlagen geben: „Aufstehen, Krone richten, weitermachen! Wir geben unser Bestes, für den letzten noch offenen Konzerttag, für Euch, für uns, noch einen Kracher aus dem Hut zu zaubern“, heißt es in dem Post weiter.

Die gute Nachricht: Alle anderen Künstler kommen

Die Nachricht von der Absage hat online für manche Missverständnisse gesorgt – manche Kartenbesitzer fürchteten etwa, dass eine der bereits angekündigten Bands – auf der Liste sind unter anderem auch Jan Delay und The Bosshoss – abgesprungen sei. Dies ist nicht der Fall, betont die Kulti: „Keine Sorge, alle im Verkauf befindlichen Acts kommen auch.“