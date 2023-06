Festival in Weissach

Spielt beim Weissacher Dorfsommer: Pietro Lombardi

Da sag’ noch mal einer, in kleinen Kommunen passiere nichts: Mit Künstlern wie Vanessa Mai, Paul Carrack und Helge Schneider kommen große Namen nach Weissach. Fast eine Juli-Woche lang soll der Platz vor der Strudelbachhalle Ort für ein Open-Air-Festival werden.









Helge Schneider, Pietro Lombardi, Paul Carrack, Wolkenfrei mit Vanessa Mai, Michael Schulte: Ganz schön eindrucksvoll liest sich die Liste der Gäste, die in diesem Sommer ein Festivalprogramm füllen. Nicht etwa in Stuttgart oder einer der großen Kreisstädte, sondern in Weissach. Beim „Weissacher Dorfsommer“ soll eine Juli-Woche lang jeden Abend ein anderer Act auf der Open-Air-Bühne vor der Strudelbachhalle stehen. Ein großes Unterfangen – besonders für eine Kommune, die kaum die 8000-Einwohner-Marke knackt.