1 Immer ein Publikumsmagnet: „Best of Music“ in Bietigheim-Bissingen. Foto: Martin Kalb/Martin Kalb

„Best of Music“ feiert in Bietigheim-Bissingen nach Corona eine Neuauflage – wenn auch etwas geschröpft – und kommt mit Swing, Blues, R&B und Soul zurück.















Nach zweijähriger pandemiebedingter Unterbrechung – normalerweise wird nur jeweils ein Jahr pausiert – steigt das Musikfestival „Best of Music“ in Bietigheim-Bissingen wieder im Zentrum der Altstadt. Allerdings wegen der nach Corona klammeren Haushaltslage der Stadt diesmal nur an zwei Tagen. Am Freitag, 15. Juli, und Samstag, 16. Juli, will das Festival auf dem Marktplatz unter dem Motto „The spirit of the south“ an die Anfänge des Festivals anknüpfen und Musik von Swing, Blues, R&B und Soul mit starker Südstaaten-Note über französisch inspirierten Zydeco und Cajun bis hin zu kubanischem Son und mexikanischen Mariachi-Klängen bieten. Das sommerliche Genussflair wollen die Gastronomen rund um den Marktplatz mit einem abwechslungsreichen Angebot an Speisen und Getränken ergänzen.

Den Auftakt am Freitag machen die Ballroomshakers mit Hot Swing und R&B, ehe Christian Willisohn mit seiner Band South Spirit nachheizt. Den Abschluss des ersten Tages bilden schweißtreibende kubanische Son-Rhythmen von Ecos de Siboney, den Enkeln des weltberühmten Compay Segudo vom Buena Vista Social Club.

Finale zu Ehren von Motown-Legende Marvin Gaye

Yannick Monot & Nouvelle France eröffnen zur Mittagsstunde entspannt den zweiten Tag des Festivals. Monot und seine Band stehen für die starken französischen Elemente in der Südstaatenkultur mit Zydeco und Cajun Music. Bluesiger geht es mit Get the Cat featuring Gero Körner weiter, bevor mit Flor de Toloache auch mexikanische Mariachi-Klänge das Publikum in Stimmung bringen. Jazziger und mit einer tiefen Verbeugung vor der musikalischen Tradition von New Orleans geht es mit dem Jan Luley Trio featuring Cleo weiter, ehe das Programm eine Wendung nimmt und das Feuerbach-Quartett – die Publikumslieblinge von 2019 – die Kammermusik mit ihrem neuen Programm „Sunny Side Up!“ neu definieren. Höhepunkt und Abschluss des Festivals ist „The London Palladium Marvin Gaye Show“, die dem Soulsänger und Großmeister des Motown Sounds in einer Show von und mit dem Multitalent Cosmo Klein huldigt.

„Wir wollen zeigen, dass wir wieder da sind“

Der Eintritt kostet zehn Euro für beide Tage und wird mit einem Badge – einer speziell gestalteten Anstecknadel – dokumentiert, die auch zur Fahrt im Busshuttle berechtigt. Der Vorverkauf in der Tourist Information in der Bietigheimer Altstadt und im Spillmann Reisebüro am Bahnhof beginnt am 1. Juni.

„Wir wollen zeigen, dass wir wieder da sind“, sagt der Kulturamtsleiter Stefan Benning, dessen letztes „Best of Music“ diese Neuauflage sein wird. Er ist froh, dass nach der Zwangspause wieder alle Sponsoren mit an Bord sind. Ohne Kooperationspartner sei eine solche Musikveranstaltung mit hochkarätigen Künstlern nicht machbar, sagt er. Das Budget beziffert der Bietigheimer Amtsleiter auf 250 000 Euro, von denen ein kleiner Teil über die Eintrittsgelder zurückkommt. Benning rechnet mit rund 50 000 Euro Eintrittserlösen. Ein sechsstelliger Betrag, sagt Oberbürgermeister Jürgen Kessing, werde als Minus bei der Stadt verbleiben.