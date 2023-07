1 Das klassische Feuerwerk kehrt zurück. Foto: Lichtgut/Julian /ettig

Die Raketen sind wieder da. Einige Zeit war es verpönt, nun wird es beim Lichterfest wieder ein Feuerwerk geben.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Das Abendland war kurz davor unterzugehen. Feuerwerk? Oder kein Feuerwerk? Es war eine jener zeittypischen, völlig überdrehten Debatten, die gerne mit eben so viel Verve wie wenig Sachverstand geführt werden, schnell heißdrehen und dann so plötzlich verpuffen, wie sie aufgekommen sind. Am Samstag findet das 71. Lichterfest auf dem Killesberg statt. Mit Feuerwerk, also Knallen, Flammen, Rauch.