1 Außerhalb der Ferien ist das Reisen günstiger – und man kommt schneller voran. Foto: dpa/Christoph Schmid (Symbolbild)

Es ist verlockend, vor Beginn der Sommerferien in den Urlaub zu starten, denn man kann Zeit und Geld sparen. Aber Vorsicht ist geboten: Es kann auch ganz schön teuer werden.









Eltern und alle an Schulen Beschäftigten kennen das Problem: Mit dem ersten Ferientag steigen die Reisepreise und es wird eng auf den Autobahnen, an den Bahnhöfen und an den Flughäfen. Oder das Feriendomizil ist von Samstag an zu haben, die Ferien beginnen aber mitten in der Woche.