Sperrungen und Umleitungen am Echterdinger Ei

Ferienbaustellen in Stuttgart

1 Ab dem 18. August müssen Autofahrer rund ums Echterdinger Ei mit Sperrungen und Umleitungen rechnen. Foto: 7aktuell.de/Oskar Eyb

Ab Freitag, 18. August, geht es los: Die B 27 zwischen Leinfelden-Echterdingen und Fasanenhof bekommt einen neuen Belag.









Für rund 3,2 Millionen Euro lässt das Regierungspräsidium Stuttgart (RPS) den Fahrbahnbelag der B 27 zwischen Leinfelden-Echterdingen und Stuttgart-Fasanenhof sanieren. Das RPS hat das umfangreiche Projekt in zwei Phasen unterteilt. Die erste startet am Freitag, 18. August, und dauert bis Montag, 21. August. Die zweite beginnt eine Wochen später am Freitag, 25. August, und dauert bis Montag, 28. August.