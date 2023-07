Ferienbaustellen in Stuttgart

1 Am 26. Juli starten viele Bau- und Sanierungsmaßnahmen in der Landeshauptstadt. Dazu zählen auch auch Arbeiten am Schattenring (Foto) Foto: Manfred Storck

Die Bundesstraße B 14 erhält ab dem 26. Juli einen neuen Fahrbahnbelag zwischen Heslacher Tunnel und Schattenring. Worauf sich Autofahrer einstellen müssen.









In den Sommerferien nimmt die Zahl der Baustellen auf Stuttgarts Straßen traditionell zu. Über die verkehrsärmeren Wochen werden Maßnahmen erledigt, die ansonsten gar nicht oder nur mit üblen Konsequenzen für den Verkehr verbunden wären. Die wohl größte Ferienbaustelle auf Stuttgarter Gemarkung liegt in diesem Jahr im Westen und wird wohl – trotz weniger Pendler – für etliche Verkehrsprobleme sorgen. Denn am Mittwoch, 26. Juli, starten umfangreiche Sanierungsarbeiten rund um den Verkehrsknoten Schattenring.