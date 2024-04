1 Die Polizei nimmt den Ehemann fest, er gesteht die Tat. Foto: dpa/Marcus Brandt (Symbolbild)

Erst nach Monaten wird eine Frau als vermisst gemeldet. Anfang März wird sie gefunden. Der Fall gibt der Polizei noch ein paar Rätsel auf – auch wenn er schon gelöst scheint.











Warum eine Frau erst nach mehr als drei Monaten vermisst gemeldet worden ist, das kann die Polizei noch nicht beantworten. Sie war Ende November umgebracht worden, Anfang März fand man sie tot in ihrer Wohnung. Die Firma, bei der sie gearbeitet hatte, schlug damals Alarm. Drei Wochen später hat die Polizei einen Tatverdächtigen: Der Ehemann der getöteten 52-jährigen konnte am Sonntag am Stuttgarter Hauptbahnhof festgenommen werden. Er war in der Zwischenzeit in den Verdacht geraten, sie umgebracht zu haben.