1 Sara T. war verzweifelt – ohne Wohnung hätte der jungen Mutter die Obdachlosigkeit gedroht. Nun kann sie eine neue Bleibe im Sportpark des TSV Schmiden beziehen. Foto: Frank Eppler

Nachdem eine verzweifelte Mutter aus Fellbach ihre Wohnungssuche öffentlich gemacht hat, kann sie nun doch noch in ein neues Zuhause ziehen. Eine Sache freut sie dabei besonders.











So ziemlich in letzter Sekunde hat Sara T. die rettende Nachricht im Posteingang gehabt – ein Wohnungsangebot im Sportpark des TSV Schmiden. Zum 1. September musste die Frau aus Fellbach, die ihren richtigen Namen lieber nicht in der Zeitung lesen will, aus ihrer jetzigen Wohnung raus. Dort hatte sie mit zwei kurzen Unterbrechungen insgesamt zwölf Jahre gewohnt. Doch nun standen Renovierungsarbeiten an und der Mietvertrag endete.