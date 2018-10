Fellbach Kappelbergtunnel nach Unfall gesperrt

Von red 23. Oktober 2018 - 21:49 Uhr

Ein Schwertransport bleibt am Dienstagabend im Kappelbergtunnel stecken. Nach dem Unfall waren die Röhren in beide Fahrtrichtungen zeitweise voll gesperrt.





Fellbach - Ein Sattelauflieger mit Bagger ist am Dienstagabend gegen 20.05 Uhr im Kappelbergtunnel Fellbach an einer Lüftungsturbine hängengegeblieben. Wie die Polizei berichtet, bleib der Auflieger, auf dem sich ein großer Abrissbagger befand, etwa 400 Meter nach der Tunneleinfahrt an der Turbine hängen und riss sie vollständig ab.

Durch den Unfall wurde automatisch die Brandmeldeanlage ausgelöst, was eine sofortige Sperrung beider Fahrtrichtungen zur Folge hatte. Nachdem die Feuerwehr keine Brandgefahr feststellen konnte, wurden gegen 20.45 Uhr die Fahrstreifen in Richtung Waiblingen wieder freigegeben.

Aktuell wird der Sattelschlepper geborgen. Wie lange die Tunnelröhre in Richtung Stuttgart gesperrt bleibt, ist laut Polizei noch nicht absehbar. Die Einsatzkräfte müssen jetzt feststellen, ob die Tunnelsicherheit durch den Unfall beeinträchtigt wurde.