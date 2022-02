1 Die Kriminalpolizei Waiblingen bittet um Zeugenhinweise. Foto: Phillip Weingand

Am Donnerstagabend betreten zwei Männer eine Tankstelle in Fellbach. Einer von ihnen bedroht den Kassierer und stößt ihn zur Seite. Die beiden fliehen mit der Beute, die Polizei bittet um Hinweise.















Link kopiert

Fellbach - Zwei junge Männer haben am Donnerstagabend in der Esslinger Straße in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) eine Tankstelle überfallen. Die Räuber, deren Alter von Zeugen auf 16 bis 20 Jahre geschätzt wird, betraten gegen 21.0 Uhr gemeinsam den Tankstellenshop. Einer von ihnen begab sich sofort hinter den Tresen und bedrohte den Angestellten mit einem Schraubendreher. Er stieß den Tankstellenmitarbeiter nach hinten und riss den Kasseneinsatz heraus. Danach flüchteten die beiden zu Fuß in Richtung Albert-Schweitzer-Straße. Die Spur der Tatverdächtigen verlor sich im Bereich Akazien- beziehungsweise Philosophenweg.

Es gibt eine Beschreibung der beiden Verdächtigen

Die Polizei leitete eine Fahndung ein, bei der sie unter anderem einen Hubschrauber einsetzte. Dennoch fehlt von den beiden Räubern bisher jede Spur. Der erste Tatverdächtige wird beschrieben als schlank, etwa 1,80 Meter groß, 16 bis 20 Jahre alt, er hatte helle Haut und trug ein schwarzes Adidas-Oberteil mit Kapuze sowie eine schwarze Adidas-Jogginghose. Der zweite im Bunde war rund 1,75 Meter groß, 16 bis 18 Jahre alt, auch er hatte helle Haut und trug einen grauen Nike-Kapuzenpullover sowie eine schwarze Adidas-Jogginghose. Er hatte eine schwarze Adidas-Umhängetasche dabei.

Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise, die auf die Spur der beiden Tatverdächtigen führen könnten. Die Ermittler halten es für möglich, dass die beiden Täter bei der Flucht, aber auch vor der Tat von Passanten oder Anwohnern gesehen worden sind. Hinweise nimmt die Polizei unter 0 73 61/58 00 entgegen.