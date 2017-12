Fellbach im Rems-Murr-Kreis Auf Zebrastreifen Frau angefahren und geflüchtet

Von red 09. Dezember 2017 - 16:52 Uhr

Zu einem Unfall mit Fahrerflucht ist es in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) gekommen (Symbolbild). Foto: dpa

Eine 70-jährige Autofahrerin befährt in Fellbach die Bahnhofstraße. An einem Zebrastreifen übersieht sie eine 23-jährige Passantin und fährt diese an. Ohne der verletzten Frau zu helfen, setzt sie ihre Fahrt fort.

Fellbach - Bereits am 28. November 2017 gegen 17.35 Uhr befuhr eine 70 Jahre alte PKW-Lenkerin mit ihrem Citroen in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) die Bahnhofstraße. Wie die Polizei mitteilt, übersah sie an der Einmündung mit der Auberlenstraße eine 23 Jahre alte Frau, welche über den dortigen Zebrastreifen ging, und fuhr sie an.

Mehr zum Thema

Hierbei erlitt die junge Frau einen Bruch am Fuß. Die Autofahrerin setzte einfach ihre Fahrt fort, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. Die Dame hatte jedoch Pech, denn die Polizei konnte sie ermitteln. Jetzt erwartet die Dame nicht nur eine Anzeige wegen Körperverletzung, sondern auch noch wegen Fahrerflucht und unterlassener Hilfeleistung.