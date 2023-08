1 Die Kaufinteressenten entpuppten sich als Räuber (Symbolbild). Foto: Weingand

Beim Versuch, Kleidung zu verkaufen, ist am Donnerstagnachmittag in Fellbach ein 13 Jahre alter Jugendlicher überfallen und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte er im Vorfeld in einem sozialen Netzwerk Kleidung zum Verkauf angeboten. Daraufhin meldete sich ein angeblicher Kaufinteressent. Zu einem Treffen am Donnerstag gegen 17 Uhr in einer Unterführung beim Fellbacher Bahnhof erschien der Unbekannte dann aber nicht allein, sondern in Begleitung von etwa acht weiteren Jugendlichen.