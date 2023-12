Fellbach-Haus im Kosovo: Stadt finanziert die Hausmeister

1 Tanz in der Schwabenlandhalle bei der Feier zum 20-jährigen Bestehen des Fellbach-Hauses im Kosovo im April 2022 Foto: Gottfried Stoppel

Entscheidung im Gemeinderat: Die pauschale Unterstützung für das sogenannte Fellbach-Haus, eine Bildungseinrichtung in Suharekë im Kosovo, wird deutlich erhöht.











Ob der seit mehr als zwei Jahrzehnten währende Betrieb tatsächlich in Gefahr geraten wäre, lässt sich aus der Ferne schwer beurteilen. Das Risiko, dass dieses außergewöhnliche, so sinnvolle Unterfangen aus Geldnot scheitern könnte, will man in Fellbach allerdings gar nicht erst eingehen. Und so hat der Gemeinderat per einstimmigem Beschluss auf Anregung der CDU-Fraktion und auf Vorschlag der Verwaltung jetzt die pauschale Finanzierung der Gehälter fürs Personal im Fellbach-Haus in der kosovarischen Stadt Suharekë erhöht.