Fellbach - Nur wenige Menschen sind in der Stadt am Fuße des Kappelbergs betroffen – aber sie müssen sich darauf einstellen, pro Jahr 840 Euro an die Stadtkasse abführen zu dürfen. Geld, das sie bisher nicht zahlen mussten. Es geht um die Besitzer von Kampfhunden – fünf gibt es ausweislich der Statistik des Kämmereiamts auf Fellbacher Gemarkung. Mit der Einführung dieser neuen Steuer folgt Fellbach dem Beispiel der anderen fünf Großen Kreisstädte, die für Kampfhunde bereits Steuern einziehen.