Eine Frau ist bei einem Unfall mit einer Stadtbahn in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) in ihrem Auto eingeklemmt worden. Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, sind Stadtbahn und das Auto am Abend im Bereich Höhenstraße/Stuttgarter Straße kollidiert.

Die Frau, über deren Alter und Schwere der Verletzung die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts sagen sagen, sei ins Krankenhaus eingeliefert worden. In der Stadtbahn, die von Stuttgart in Richtung Fellbach unterwegs gewesen war, sei niemand verletzt worden. Der Stadtbahnverkehr in diese Richtung sei noch unterbrochen (Stand: 19.40 Uhr).

Weitere Details, etwa zur Unfallursache, kann die Polizei noch nicht liefern. Bei dem Unfallfahrzeug handelt es sich nach Bildern der Unfallstelle zu urteilen um einen Porsche.